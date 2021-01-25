Мокрый снег с дождем пройдут в Курской области

Температура воздуха ночью составит -2…+3 ºС, днем 0…+5 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 25 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Временами пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, днем с мокрым снегом.

Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 ºС, днем 0…+5 ºС.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности.