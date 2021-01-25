Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В больницах с ковид и пневмониями находится 1511 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Ситуация с ковид в регионе остается сложной

Ситуация с ковид в регионе остается сложной

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1511 курян.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 января в Курской области всего зарегистрировано 25212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки 184.

На 25 января в Курской области от ковид с начала пандемии скончались 350 человек. В том числе за последние сутки два человека - мужчины 41 и 64 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.