Директора курской фирмы будут судить за смерть школьника

Подросток погиб по вине директора фирмы, считают в прокуратуре Фото: Из архива КП.

В Обоянском районном суде рассмотрят уголовное дело по обвинению директора предприятия по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правила безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как полагает следствие, с 15 по 27 июня 2020 года руководитель фирмы противозаконно без письменного согласия родителя, органа опеки и попечительства допустил 13-летнего школьника к работе по производству кирпича из обожженной глины. При этом мальчик не прошел предварительный медицинский осмотр и обучение, с ним не был заключен трудовой договор, рассказали в прокуратуре.

Кроме того, рабочее место, на котором трудился подросток, не было оборудовано специальными устройствами, обеспечивающими безопасность производственного процесса и эксплуатации оборудования.

В ближайшее время состоится первое судебное заседание.