17-летнего курянина вызвали в прокуратуру за призыв выйти на несанкционированный митинг

Подросток получил предостережение Фото: Из архива КП.

Прокуратура Октябрьского района во время проверки поступившей информации установила, что на странице социальной сети молодой человек разместил информацию с призывом к участию в несанкционированном шествии. Информация содержала подробную инструкцию, как действовать во время шествия и в случае задержания полицией.

Позже парень это сообщение удалил.

Подросток отделался профилактической беседой в прокуратуре. С парнем провел разговор прокурор Октябрьского района в присутствии законного представителя. Несовершеннолетнему также объявили предостережение о недопустимости нарушений действующего закона, добавили в ведомстве.