В Курске столбик термометра поднимется до +5

В регионе резко потеплеет Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 24 января и в течение суток будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура: ночью от 1º мороза до 4º тепла, днем 0-5º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.