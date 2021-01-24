Полиция разыскивают 60-летнего курянина, уехавшего из дома на велосипеде три года назад

фото: сайт УМВД по Курской области.

Полиция разыскивает 60-летнего Михаила Болоболкина. По данным правоохранителей, уроженец Курского района 9 ноября 2017 года на велосипеде уехал в областной центр. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.

Михаилу Владимировичу на вид 70 лет. Он среднего телосложения, рост 160 см. Лицо вытянутое, волосы светло-русые, седые, есть залысины, серые глаза, носит усы.

В день пропажи был одет в камуфлированный костюм, черную куртку на молнии, обут в черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшего, могут сообщить об этом по телефону 02, 102 или 70-57-67.