В Курске уволили майора, записавшего ролик в поддержку Навального

Майора уволили по отрицательным основаниям Фото: Из архива "КП"

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором майор курской полиции, представившийся Русланом Агибаловым, заявляет о поддержке оппозиционера Навального. При этом полицейский просит не считать его обращение призывом к участию в митинге 23 января.

Сегодня выяснилось, что майора уволили из органов.

«Участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», - сообщили в полиции.