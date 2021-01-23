Курских журналистов задержали в ходе несанкционированной акции

Молодежь собралась в центре Курска примерно в два часа дня Фото: из открытых источников

23 января в центре Курска во время несанкционированной акции задержали нескольких журналистов, снимающих происходящее на телефоны. Представителей прессы посадили в полицейские машины увезли в Северный отдел полиции. Двух девушек отпустили без составления протоколов.

Молодежь собралась в центре Курска примерно в два часа дня и начала двигаться организованной колонной. Правоохранители, контролирующие проведение несанкционированной акции, отводили молодых людей в сторону, уговаривая разойтись.

Из полицейской машины напоминали о действующем в области режиме повышенной готовности, во время которого запрещены массовые мероприятия.