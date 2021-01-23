Под Курском горел зерновой склад

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

22 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о загорании складского помещения вблизи поселка Медвенка, Медвенского района.

На место происшествия выехали пожарные 34 ПЧ Медвенского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 22:13, ликвидировали полностью в 22:16. В результате пожара в складском помещении сгорел зерновой корм для животных и вещи б/у.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.