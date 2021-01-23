За сутки от коронавируса в Курске скончались четыре человека

Всего тяжелая ковидная пневмония унесла жизни 345 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки в Курской области от коронавируса скончались четыре человека - мужчины 68 и 72 года, женщины 58 и 64 года. Всего тяжелая ковидная пневмония унесла жизни 345 курян.

По состоянию на 23 января в Курской области всего зарегистрировано 24845 (+184) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1452 человека, на искусственной вентиляции легких – 142.