В Курской области отмечен рост преступлений

Раскрываемость составила более 57% в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2020 году в органы внутренних дел региона поступило более 185 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях. Отмечен незначительный рост зарегистрированных преступлений. В числе самых распространенных - кражи и мошенничества, сообщили в администрации региона.

За год курские полицейские раскрыли 7830 преступлений. Раскрываемость составила 57,7%, что выше средних показателей по ЦФО и России в целом.

- Мы стабильно занимаем лидирующие места среди региональных управлений МВД. В этом году в Центральном федеральном округе мы заняли шестое место, - сообщил начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев.

Также на коллегии названы лучшие районные и городские отделы полиции. По итогам года отмечены отделы полиции Солнцевский и Железнодорожный в Курске. Заместитель начальника – начальник Следственного управления УМВД России по Курской области полковник юстиции Сергей Андреев удостоен знака «Почетный сотрудник в сфере правопорядка Курской области».