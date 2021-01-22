Обновленный ЗАГС открылся под Курском

При рождении первенца родители получают две тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двухэтажному зданию на улице Кирова в центре Медвенки почти 30 лет. До ремонта здесь располагался архив, а для работников отдела ЗАГС было выделено два кабинета. Теперь здесь есть зал для проведения торжественных регистраций актов гражданского состояния, комната жениха и невесты, архивное помещение, отдельные кабинеты у специалистов; выделено помещение для музея.

В здании заменили полностью крышу и окна, капитально отремонтировали фасад, провели внутренние работы, сделали архитектурную подсветку в вечернее и ночное время, благоустроили прилегающую территорию. В планах обустроить парковку для свадебных кортежей. На ремонтные работы из районного бюджета ушло более шести миллионов рублей.

22 января в обновленном отделе ЗАГС свидетельство о рождении получили родители сразу трех детей. Дима – первенец в семье Старых, Аня - второй ребенок у Мотякиных, а Рома – четвертый младенец в семье Киряевых. Приятный сюрприз получили родители от администрации Медвенского района – прогулочные коляски.

При рождении первенца администрация Медвенского района выплачивает единовременно две тысячи рублей, при рождении последующих детей – три тысячи рублей.