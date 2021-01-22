В Курской области откроют танцевальный онлайн-лагерь

Куряне будут учиться танцевать онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский проект «Вместе в ГАРМОНИИ» стал еще одним победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Его авторам – членам КРО досуговой детско-юношеской организации «Гармония» - на реализацию выделят более 400 тысяч рублей.

Танцевальный онлайн-лагерь позволит не выходя из дома пройти обучение по разным стилям у хореографов, медийных танцоров, преподавателей и артистов балета из самых разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Череповца и других. Планируется организовать мастер-классы по народным и бальным танцам, авторской хореографии, стретчингу, хип-хопу, классическому танцу и другим направлениям.

Любители танцевать будут выполнять творческие задания, принимать участие в прямых эфирах, тренингах.

Итогом работы лагеря станет открытый выпускной онлайн-концерт.