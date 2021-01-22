Курянин под диктовку мошенников оформил займ на 800 тысяч рублей

Курян просят быть более осмотрительными Фото: Из архива КП.

За прошедший день девять курян перевели мошенникам почти 1,4 миллиона рублей. 27-летний житель Курска без сомнений несколько часов выполнял указания мошенников и сам перевел им 800 тысяч рублей. Он поверил звонившему, который убедил его, что на имя молодого человека преступники пытаются оформить кредит. Чтобы избежать финансовых потерь, несмотря на отсутствие логики, ему предложили действительно оформить кредит и перевести деньги на резервный счет. Так, по словам неизвестных, не останется никаких долгов.

Мужчина направился к банкомату в торговый центр и под диктовку мошенников оформил займ и перевел на счета, которые ему указывали.

Несколько часов общения стоили ему оформленного кредита, который теперь предстоит выплачивать несколько лет.

Бухгалтер из Курска под аналогичным предлогом сам перевел мошенникам 220 тысяч рублей своих сбережений. Так он пытался защитить деньги от атаки аферистов, которую придумали преступники и сообщили о ней курянину по телефону.

Мужчина разбирается в финансовых вопросах. Но только после перевода понял, что общается с мошенниками и обратился в полицию.