Под Курском сарай тушили 18 человек

Пожар произошел утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 11:08 22 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в сарае в селе Останино Мантуровского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные 14 ПЧ Мантуровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 11:14 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 11:16, ликвидирован в 11:19, сообщили в МЧС.

В сарае сгорели стены, кровля, вещи б/у.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.