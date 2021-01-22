Курян предупредили о тумане и гололеде

Курян просят быть осторожными на улице Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 22 января и в течение суток будет облачно. Местами небольшие моросящие осадки, туман, гололед. Ветер Южный 6-11 м/с.

Температура: - ночью и днем от 2º мороза до 3º тепла.

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.