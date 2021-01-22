Мусор можно сдать волонтерам Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 января, по Курску снова проедет экотакси

Готовьте чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его.

График движения:

10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.40 - 11.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)

11.20 - 11.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)

12.00 - 12.20 - ул. Челюскинцев, 25

12.40 - 13.00 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48)

Волонтеры принимают макулатуру без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок; алюминиевые и жестяные банки; пластик – ПЭТ; стекло без железных и пластиковых крышек и колец; батарейки; крышечки для проекта ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ; стрейч- и пупырчатую пленку; пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.