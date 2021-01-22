Митрополит Курский и Рыльский Герман привился от коронавируса

Митрополит Герман заполнил анкету, прошел необходимое обследование

В Курской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Глава Курской митрополии митрополит Курский и Рыльский Герман поддержал вакцинацию и призвал всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса.

Владыка Герман отметил:

«Мы живем в непростое время. Прошлый год был очень трудным для нас, многие перенесли новую тяжелую болезнь, а некоторых мы проводили в путь всея земли. Эта страшная болезнь унесла, к великому сожалению, много человеческих жизней. Наши замечательные врачи самоотверженно борются с ней за здоровье людей. Проделана огромная работа. Все силы, умения и опыт нашей системы здравоохранения направлены на сохранения жизней».

Митрополит Герман заполнил анкету, прошел необходимое обследование и ему ввели первый компонент вакцины.