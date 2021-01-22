В Курской области отремонтируют 314 трансформаторных подстанций

Работы охватят ряд центров питания, играющих важную роль в электроснабжении потребителей области

В 2021 году курские энергетики капитально отремонтируют 314 трансформаторных подстанций и более 411 км воздушных линий электропередачи, в рамках которого заменят 11 998 изоляторов. Работы запланированы также в центрах питания классом напряжения 35-110 кВ.

Работы охватят ряд центров питания, играющих важную роль в электроснабжении потребителей области. В их числе подстанции «Луч», «Выгорное», «Суджа», «Разиньково», «Бобрышево», «Рыльск».

На воздушных линиях Южная – Р. Буды, Льгов – Марьино, Рыльск – Марьино, Свобода – Поныри предусмотрены наибольшие объемы ремонта.

Более 742 га просек вдоль воздушных ЛЭП расчистят от древесной и кустарной растительности.