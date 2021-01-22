Учитель химии из курской школы № 42 представит область на всероссийском конкурсе

Конкурсные испытания пройдут в три тура Фото: Из открытых источников

25 января в Волгограде стартуют заключительные испытания конкурса «Учитель года России – 2020». Это один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который проводится уже более 30 лет.

За победу в федеральном этапе будут бороться 85 педагогов из всех регионов страны. Курск и Курскую область представит учитель химии школы № 42 Алексей Корчевский – победитель городского и регионального конкурса «Учитель года России – 2020».

Конкурсные испытания пройдут в три тура. Имя абсолютного победителя станет известно 2 февраля. За всеми событиями конкурса можно будет следить на сайте https://teacherofrussia.apkpro.ru.