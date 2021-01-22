За сутки коронавирус подтвердился у 183 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 22 января в Курской области всего зарегистрирован 24 661 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За сутки прибавилось 183 заболевших.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек, на искусственной вентиляции легких – 146 (23 – инвазивная, 123 – неинвазивная). Всего выписали 21 766 пациентов, в том числе 171 – за последние сутки.
На сегодняшний день скончался 341 человек (+3; женщины 44, 71, 82 года) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +73
г. Железногорск +28
Глушковский +21
Беловский +19
Курский +12
г. Льгов +12
Конышевский +7
Льговский +5
Золотухинский +3
Железногорский +2
Фатежский +1.