За сутки коронавирус подтвердился у 183 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 22 января в Курской области всего зарегистрирован 24 661 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За сутки прибавилось 183 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек, на искусственной вентиляции легких – 146 (23 – инвазивная, 123 – неинвазивная). Всего выписали 21 766 пациентов, в том числе 171 – за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 341 человек (+3; женщины 44, 71, 82 года) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +73

г. Железногорск +28

Глушковский +21

Беловский +19

Курский +12

г. Льгов +12

Конышевский +7

Льговский +5

Золотухинский +3

Железногорский +2

Фатежский +1.