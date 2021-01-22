Курские спасатели и пожарные вышли на лыжную трассу

Итоги соревнований проводились в командном и личном зачете Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В курском урочище Моква состоялся первый вид спартакиады Главного управления МЧС по Курской области. На старт пятикилометровой лыжной дистанции вышли 16 команд.

Итоги соревнований проводились в командном и личном зачете. Победу в первом этапе спартакиады одержала команда первой специализированной пожарно-спасательной части.

Серебро - у шестой пожарно-спасательной части города Курска. Бронзу завоевали спортсмены пятой пожарно-спасательной части областного центра.

В личном зачете места распределились следующим образом: 1- Владимир Апухтин (6 ПСЧ), 2- Сергей Кутепов (1 СПСЧ), 3 – Виктор Бороздин (противопожарная служба Курской области).

Несмотря на достаточно сложные погодные условия, трассу прошли все участники. Среди пожарных и спасателей есть много сотрудников, кто профессионально увлекается лыжными гонками.