Курянин перевел мошенникам 300 тысяч рублей

Потерпевший согласился на все условия злоумышленников и через банковский терминал перевел 300 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

26-летнему курянину рано утром позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина убедил молодого человека, что на его имя кто-то пытается оформить кредит.

Лжеспециалист объяснил, что единственный способ этого избежать – оформить реальный кредит, снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Собеседник уверял, что через несколько дней деньги сами вернутся.

Потерпевший согласился на все условия злоумышленников и через банковский терминал перевел 300 тысяч рублей, используя продиктованные преступниками реквизиты. Абоненты сразу стали недоступны, а деньги назад так и не вернулись.

В полиции потерпевшему объяснили, с кем именно он разговаривал. По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело.