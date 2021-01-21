В Курске открылась выставка «Обретая мастерство»

Выставка будет работать до 30 января

В Курске в выставочном зале городского концертно-творческого центра «Звездный» открылась выставка художественных работ «Обретая мастерство». Экспозиция посвящена десятилетию изобразительной студии «Перспектива» детской школы искусств № 5 имени Дмитрия Шостаковича.

На выставке представлены около ста работ воспитанников преподавателей высшей категории Ларисы Сахн-Вальд и Елены Проценко.

Выставка будет работать до 30 января с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник). При посещении выставки соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно.