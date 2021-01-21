В Курске ремонтируют дорогу на Бойцов 9-й дивизии

Сейчас на объекте работает 14 единиц техники

В Курске продолжается реконструкция автомобильной дороги по улице Бойцов 9-й дивизии - на участке от Звездной до улицы 50 лет Октября. Протяженность объекта - 600 метров.

Рабочие снесли шесть домов, частично расчистили участок от мусора, вырубили деревья. Сейчас на объекте работает 14 единиц техники. Специалисты приступили к устройству подстилающего и нижнего слоев основания покрытия из песка и щебня.

Дорогу планируют расширить до четырех полос. Предусмотрено устройство разделительной зоны с островками безопасности на пешеходных переходах. Работы по реконструкции будут вестись в два этапа.

Дорожникам предстоит еще снести оставшиеся дома на участке 1-го Аэродромного переулка до улицы 50 лет Октября, вырубить деревья и кустарники. После этого специалисты приступят к переносу коммуникаций.