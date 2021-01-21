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Происшествия

27-летняя курянка убила своего больного ребенка

Малышке было всего три месяца
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Фото: Из архива "КП"

Прокурор Сеймского округа города Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы областного центра. Женщину обвиняют в убийстве малолетней дочери, находящейся в беспомощном состоянии.

Днем 14 апреля 2020 года курянка, узнав о серьезном заболевании трехмесячной дочери, решила убить ее. Она подошла к детской кроватке и, свернув в несколько слоев теплое одеяло, положила его на лицо ребенка, а затем покинула квартиру.

Смерть младенца наступила от асфиксии. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминал