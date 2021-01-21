В Курске осудили врача за оформление липовых инвалидностей

Сумма незаконно полученных денежных средств составила 1 млн 600 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Кировский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего врача одной из курских больниц. Женщину признали виновной по 13 эпизодам преступления за получение взяток.

Курянка работала неврологом в одной из поликлиник города. В период с 1 сентября 2015 года по 4 мая 2018 года она за взятки оформляла фиктивные медицинские документы без прохождения необходимых диагностических и лечебных мероприятий для оформления инвалидности. Сумма незаконно полученных денежных средств составила 1 млн 600 тысяч рублей.

Бывшему врачу назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Также осудили жительницу Курской области, которая передала врачу 230 тысяч рублей за оказание содействия в получении инвалидности. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком – два года.

Незаконно полученные группы инвалидности аннулировали.