Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единиц техники

В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

21 января в 06:22 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Дьяковка Суджанского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 06:48, ликвидировали – в 06:54. Деревянный дом размерами 6 на 8 метров сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП