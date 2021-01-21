Под Курском сгорел деревянный дом

В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

21 января в 06:22 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Дьяковка Суджанского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 06:48, ликвидировали – в 06:54. Деревянный дом размерами 6 на 8 метров сгорел полностью. В ликвидации пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.