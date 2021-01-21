Курская пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей

Мошенники перезванивали женщине с нескольких номеров телефонов два дня Фото: Из архива "КП"

62-летней жительнице Железногорска позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Неизвестные сообщили, что кто-то пытается похитить деньги с карты пенсионерки. Чтобы предотвратить хищение денег женщине предложили снять все сбережения и застраховать их.

В мессенджере ей прислали файл со страховым документом, а затем убедили перевести деньги на резервный счет. Курянка специально направилась к терминалу в торговый центр и зачислила 250 тысяч рублей на номера, которые ей продиктовали.

Мошенники перезванивали женщине с нескольких номеров телефонов два дня. За все это время она никому из близких ничего не рассказала. Пенсионерка обратилась в полицию только через несколько дней. Там ей объяснили, что вместо защиты своих денег, она сама перевела их мошенникам.

По факту дистанционного хищения возбудили уголовное дело и уже начались специальные технические и розыскные мероприятия. В полиции все потерпевшие признаются, что неоднократно слышали о действиях мошенников, но при поступлении звонков растерялись и поверили аферистам после того, как те называли их по имени, отчеству.