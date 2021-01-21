Под Курском фура столкнулась с «Нивой»

Водитель фуры двигался по автодороге М2 Крым со стороны Белгорода в сторону Курска
Фото: УМВД России по Курской области.
20 января примерно в 19:00 32-летний водитель фуры «Ивеко» с полуприцепом двигался по автодороге М2 Крым со стороны Белгорода в сторону Курска.
На 575 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Нива», за рулем которого сидела 49-летняя женщина и выполняла разворот.
В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.