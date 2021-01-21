Коронавирус в Курской области 21 января: заразился 181 человек

Прирост зараженных за минувшие сутки в Курской области составил 181 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 21 января. Новые случаи по районам и городам распределились следующим образом: Курск - 68, Курский район - 15, Тимский - 13, Курчатовский район и Железногорск - по 12, Октябрьский - восемь, Горшеченский и Хомутовский районы - по семь, Мантуровский и Медвенский - по пять, Обоянь и Железногорский район - по четыре, Дмитриев и Обоянский район - по три, Пристенский, Фатежский и Черемисиновский - по два, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский и Касторенский районы, а также Льгов, Суджа, Фатеж и Щигры - по одному.

Всего в регионе зарегистрировано 24478 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1506 человек, на ИВЛ – 141 (25 – инвазивная, 116 – неинвазивная).

Выздоровели 21 595 пациентов. Скончались 338 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.