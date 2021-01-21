В Курском районе из-за неосторожного курения погиб 44-летний мужчина

Шесть пожаров произошло за минувшие сутки в Курской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в одном из них погиб 44-летний мужчина. ЧП случилось в селе Введенское Курского района. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Это одна из главных причин пожаров с гибелью людей. Как правило, большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, пламя уничтожило деревянный сарай в Беловском районе и времянку – в Горшеченском. В деревне Дьяковка Суджанского района выгорел жилой деревянный дом. Предположительная причина ЧП – неисправность печного отопления.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности в быту. Не курить в постели, не забывать потушить сигарету, не бросать окурки и спички на пол. Телефоны служб спасения «101» и «112».