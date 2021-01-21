Где в Курске с 25 по 29 января отключат электричество

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Курске пройдут плановые работы на электрических сетях. Из-за этого АО "Курские электрические сети" временно отключит электроэнергию по следующим адресам:

СЕЙМСКИЙ ОКРУГ

С 25 по 29 января с 9-30 до 15-00:

- Добролюбова, 18-22а, Александра Невского, 23, 23а, 13, 13а, 6, Ольшанского, 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я Огородная

В эти же дни с 9-00 до 16-00:

- 3-й Моковский переулок, 13-27, 2-30, Тракторная, 1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87В.

С 25 по 29 января с 9-30 до 16-30:

- 2-я Степная, 1-6-е Степные переулки, 1-5-я Кислинская улицы, 2-й Кислинский переулок, Фабричная, Новая Фабричная, Новогаражная, Фабричный проезд, Фабричные переулки, Полянская, Гаражная, Аэроклубная, Броневая.

Телефон для справок: 32-32-15.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 25 по 27 января с 8-30 до 17-00:

- ул. М. Горького 55; 63; 63А; 63А/2; 65; 67; 65/1.

- ул. Мирная 9; 14; 14/1; 16; 18.

Телефон для справок: 32-40-89

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

С 25 по 29 января с 9-00 до 16-00:

- Стрелецкая Набережная, 6-14, 1-83; Комсомольская, 1-37, 2-20; Комсомольский переулок 1-7а-в.

Телефон для справок: 26-32-10.