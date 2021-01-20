В Курске пройдет компьютерный фестиваль

Участниками мероприятия становятся киберспортсмены, члены военно-патриотических клубов и молодежных организаций Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Третий год подряд региональная молодежная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» проводит в Курской области компьютерный фестиваль «Курская Дуга». В этом году проект оказался в числе победителей первого конкурса Фонда президентских грантов.

Фестиваль включает в себя двухмесячный отборочный этап и Гранд-финал, в его рамках организуют несколько интерактивных площадок: демонстрация новейших достижений в области робототехники; новинки компьютерной индустрии, фильмы, сериалы, комиксы, книги, аниме; соревнования по компьютерному спорту; зоны виртуальной реальности; секция дуэльных поединков; выставки клуба моделистов и оружия; танцевальные батлы и другие.

Участниками мероприятия становятся киберспортсмены, члены военно-патриотических клубов и молодежных организаций, представители танцевальных и вокальных коллективов из всех регионов ЦФО.

Традиционно фестиваль открывает видеоролик, посвященный танковому сражению на Курской дуге.