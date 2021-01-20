Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

На первом энергоблоке Курской АЭС начался ремонт

Работы займут больше двух месяцев
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
На атомной станции отремонтируют все четыре действующих энергоблока

На атомной станции отремонтируют все четыре действующих энергоблока

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На энергоблоке № 1 Курской АЭС начался ремонт. Специалисты приведут в порядок оба турбоагрегата, трубопроводную арматуру реакторного и турбинного отделений, главные циркуляционные насосы и другое оборудование.

В ходе ежегодной кампании на атомной станции отремонтируют все четыре действующих энергоблока. Ремонт каждого займет больше двух месяцев и затронет более тысячи различных единиц оборудования. В ремонте примут участие свыше 1200 подрядных организаций и еще порядка 400 человек собственного персонала.

Специалисты также проведут расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты.

С момента пуска энергоблок № 1 Курской АЭС выработал порядка 245 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Ее хватило в 2020 году на то, чтобы обеспечить годовую потребность промышленности Курской области. В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, 3, 4.