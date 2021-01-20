На первом энергоблоке Курской АЭС начался ремонт

На атомной станции отремонтируют все четыре действующих энергоблока Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На энергоблоке № 1 Курской АЭС начался ремонт. Специалисты приведут в порядок оба турбоагрегата, трубопроводную арматуру реакторного и турбинного отделений, главные циркуляционные насосы и другое оборудование.

В ходе ежегодной кампании на атомной станции отремонтируют все четыре действующих энергоблока. Ремонт каждого займет больше двух месяцев и затронет более тысячи различных единиц оборудования. В ремонте примут участие свыше 1200 подрядных организаций и еще порядка 400 человек собственного персонала.

Специалисты также проведут расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты.

С момента пуска энергоблок № 1 Курской АЭС выработал порядка 245 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Ее хватило в 2020 году на то, чтобы обеспечить годовую потребность промышленности Курской области. В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, 3, 4.