В курских школах проверили температурный режим

Если температура ниже нормы, школьников переводят в другие кабинеты Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске с приходом холодов в школах и детских садах ведется ежедневный температурный мониторинг. 20 января заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин и председатель городского комитета образования Сергей Белкин провели выборочную проверку в школах № 28, 44 и 52.

В соответствии с договорами, которые образовательные организации заключили с курским филиалом ПАО «Квадра», температура теплоносителя должна составлять 105 градусов. Однако фактически температура воды в подающем трубопроводе несколько ниже – до 96 градусов.

В большинстве классов температура воздуха колеблется в пределах 18 – 19 градусов. Если температура ниже, школьников переводят в другие кабинеты. Так, например, в школе № 43 несколько кабинетов сейчас не задействованы в учебном процессе.

По требованию руководителей образовательных организаций, специалисты «Квадры», выезжают на место, при необходимости принимается решение об увеличении диаметра сопла.