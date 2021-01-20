В Курске вручили награды победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление

В финал вышли 28 предприятий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы проводился в два этапа: в административных округах и на общегородском уровне. В этом году жюри оценивало украшение предприятий по четырем номинациям.

В финал вышли 28 предприятий, из числа которых и определили 12 номинантов и одного победителя. Торжественное мероприятие прошло в ТЦ «Манеж». Кстати, сам «Манеж» также стал одним из участников новогоднего состязания и завоевал Гран-при конкурса.

В номинации «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории» диплом I степени вручили генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «КурскОбувь» ТЦ «Манеж» Бабаскину Юрию Алексеевичу.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины» диплом I степени вручили индивидуальному предпринимателю Матвиенко Виктору Васильевичу магазин «Matigroup».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление интерьера» диплом I степени вручили директору супермаркета «Радуга» по ул. Дубровинского, 44 А, Чунихиной Светлане Николаевне.

В номинации «Лучшая новогодняя ель» диплом I степени вручили генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «КурскОбувь» ТЦ «Манеж» Бабаскину Юрию Алексеевичу.

Главный приз конкурса «Гран-При» единогласно присудили Обществу с ограниченной ответственностью «КурскОбувь» ТЦ «Манеж».