В Курске посчитали водоплавающих

В прошлом году была учтена 2081 особь Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске подвели итоги ежегодной акции зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка – 2021». Сотрудники Центрально-Черноземного заповедника, члены Курского отделения Союза охраны птиц России вместе с любителями птиц Курска провели подсчет в минувшие выходные.

Всего в Курской области было зафиксировано 2166 особей 15 видов, из них: кряква, гоголь, сизая чайка, поганка, большая белоголовая чайка, хохотунья, большой крохаль, лебедь-шипун, малая поганка, лысуха, чомга, широконоска, красноголовый нырок, красноносый нырок, зимородок, орлан-белохвост. В прошлом году была учтена 2081 особь.