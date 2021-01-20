На всех нарушителей составили протоколы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С начала года сотрудники ГИБДД в Курске зафиксировали более 20 нарушений правил перевозки детей. Водители не использовали детские кресла. Это в семь раз больше, чем за такой же период прошлого года.

На всех нарушителей составили протоколы. За перевозку детей без автокресла предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.

По статистике, автокресла снижают детскую смертность при ДТП более чем наполовину. Риск получить травму в аварии для несовершеннолетних уменьшается почти на 70%.