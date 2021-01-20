Куряне привезли 28 медалей с Чемпионата ЦФО

Куряне снова прославили регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Смоленске прошли первенства и чемпионат Центрального федерального округа по легкой атлетике. Спортсмены из Курской области завоевали девять золотых медалей. Это Максим Федяев, Евгений Катунин, Елена Морозова, Варвара Полякова, Дарья Жогло, Кристина Пахомова, Мария Лепина, Дарья Погорелова.

У Максима Федяева две золотые медали - на дистанциях 200 и 400 метров.

В копилке курских спортсменов также "серебро" и "бронза" соревнований. Всего наши легкоатлеты привезли из Смоленска 28 медалей.