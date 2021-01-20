В Курске в систему отопления добавят зеленый краситель

Курян просят сообщить о возможных утечках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы оценить состояние системы теплоснабжения, 22–28 января введут в подключенные от ТЭЦ-1 трубопроводы ярко-зеленый безвредный краситель флуоресцеин. Он даст возможность оценить масштаб утечек из-за неисправности во внутридомовых коммуникациях.

Краситель разрешен к применению Ростехнадзором и Роспотребнадзором. Это органическое вещество, абсолютно безопасное для человека, уточнили в администрации региона.

Поиск утечек проведут в Сеймском округе, а также в части Центрального на улицах Чехова, Ломоносова, Красной Армии, Павлуновского, Дзержинского, Чернышевского, Большевиков и 50 лет Октября.

Флуоресцеин добавят в сети отопления. В воду, идущую из крана, он может попасть только в случае, если во внутридомовых коммуникациях, находящихся в ведении жилищных организаций, есть серьезные проблемы.

При обнаружении ярко-зеленой воды на улице или в подвале компания просит курян сообщить об этом в диспетчерскую службу «Квадры» по телефонам: 39-48-68, 39-48-88, 58-01-84 или в официальный паблик компании в социальной сети https://vk.com/kursk_quadra.