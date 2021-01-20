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В Курске открылась выставка об Александре I

Ежедневно в 11:00 и 14:00 для сборных групп из одиночных посетителей будут проходить экскурсии
Ольга ДАНИЛОВА
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Покажут предметы старины из коллекций музея, относящиеся ко времени правления Александра

Покажут предметы старины из коллекций музея, относящиеся ко времени правления Александра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 января в Курском областном краеведческом музее начинает работу выставка «Он взял Париж, он основал лицей…», посвященная личности императора Александра I.

Центральным экспонатом стал недавно отреставрированный в Москве портрет правителя работы немецкого художника Франца Крюгера.

Помимо этого покажут предметы старины из коллекций музея, относящиеся ко времени правления Александра: живопись и графику, оружие и фалеристику, стекло и керамику, нумизматику и художественный металл, книги церковной и гражданской печати.

Ежедневно в 11:00 и 14:00 для сборных групп из одиночных посетителей будут проходить экскурсии. Для организованных групп возможна запись в дополнительное время.

Культура