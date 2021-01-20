В Курской области за сутки сгорели две бани

За сутки в области произошло девять возгораний Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшие сутки в регионе произошли девять пожаров. Горели жилой дом, надворная постройка, две бани, строительный вагончик и авто. Причиной четырех пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в двух случаях пожары возникали из-за печей.

В Золотухинском районе огонь повредил баню. Предположительная причина – нарушение правил эксплуатации печей.

Аналогичный пожар произошел в помещении бани Курского района. В его ликвидации принимали участие добровольные пожарные Ноздрачевского сельского совета Курского района. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неисправность дымохода отопительной печи привела к пожару в жилом деревянном доме Льговского района. В городе Льгове выгорело помещение летней кухни.

В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. По-прежнему высока вероятность возникновения пожаров в жилом секторе. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.