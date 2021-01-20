В 2020 году в Курской области на пешеходных переходах произошло 156 ДТП

Курян просят соблюдать правила дорожного движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошлом году по вине пешеходов зарегистрировано 129 ДТП. На 383 совершен наезд. На пешеходных переходах произошло 156 ДТП.

За минувший год в Курской области выявлено 20633 пешехода, нарушивших правила дорожного движения.

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится, напоминают в ГИБДД:

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.