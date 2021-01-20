В Курске мошенники завладели деньгами, взломав страницу в соцсети

Мужчина думал, что переводит деньги знакомой Фото: Из архива КП.

41-летний курянин лишился 11 тысяч рублей после общения в интернете, как он думал, со своей подругой. Сообщение от девушки, в котором она попросила одолжить деньги на два дня, пришло ему в личной переписке. Она переслала номер карты, зарегистрированный в другом регионе страны, и сразу предупредила, что комиссию за перевод тоже вернет.

- Курянин, не понимая с кем переписывается, перевел деньги через банковское приложение. После этого общение прекратилось. Вечером мужчина позвонил знакомой и поинтересовался, зачем ей понадобились деньги. Как оказалось, девушка уже около суток не заходила в социальную сеть и понятия не имела, что от ее имени кто-то просит деньги, - рассказали в УМВД.

Узнав об этом, курянин обратился в полицию с заявлением. По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что страница девушки в социальной сети была взломана. Преступники, получив полный доступ, рассылали сообщения всем ее друзьям. Сейчас подозреваемых разыскивают.