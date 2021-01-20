Курян предупредили о резком похолодании

Курян просят одеваться теплее и меньше находиться на морозе Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с вечера 20 января и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южной четверти ночью 7-12, днем 9-14, местами порывы до 17 м/с. Температура: - ночью 17-22º, при прояснениях до 27º, днем 2-7º мороза.

Рекомендации для курян при низких температурах:

- внимательно относиться к выбору одежды, нужно носить свободную, не плотно прилегающую одежду, обязательно надевать варежки (перчатки), шарф и шапку.

- желательно избегать курения на морозе, курение, как известно, сужает кровеносные сосуды, а это, разумеется, приводит к потере тепла.

- ветер способствует ускорению процесса обморожения, нужно прятаться от ветра;

- не выходить на улицу в сырой одежде или сразу после бани (душа);

- уходя на длительную прогулку, желательно взять с собой термос с горячим чаем;

- не следует употреблять спиртное, алкоголь способствует быстрой потере тепла организмом.

Любой человек зимой может получить переохлаждение, причины которого имеют различную природу. Не обязательно температура тела должна понизиться до 0°C, человек может погибнуть даже, если его температура понизится до 17-25°C. При таких низких температурах может наступить смерть от переохлаждения, поэтому будьте внимательны.