В Курске пожар в жилом доме тушили 24 человека

ЧП произошло на улице Киевской Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 23:32 19 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Киевская в Курске.

По прибытии в 23:37 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:41, ликвидировано в 23:45, рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилом доме повреждена мебель, закопчены стены и потолок.

Пожар тушили 24 человека и девять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.