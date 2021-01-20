Больше всего новых случаев заражения коронавирусом - в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки больше всего случаев ковид зарегистрировано в Курске и Льгове - 85 и 38 соответственно. Во Льговском районе - 11, в Большесолдатском - семь, в Касторенском - шесть.

За минувшие сутки выздоровело в Курской области 157 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии выписали 21426 переболевших коронавирусом.

С коронавирусом и пневмонией в больницах находятся 1518 курян на 20 января 2021 года. В Курской области 138 ковид-пациентов находятся на ИВЛ. Из низ 21 человек - на инвазивной.

За сутки еще у 179 курян подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения ковид.

За минувшие сутки от ковид умерли еще трое курян - двое мужчин 67-и и 84-х лет и 82-летняя женщина. Всего с начала пандемии от ковид умерли в регионе 336 человек.