Курянин не смог оспорить в суде аннулирование результатов ЕГЭ

Курянин утверждал, что нарушения в ходе экзамена не было с его стороны Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 января Курский областной суд рассмотрел административное дело по иску 20-летнего курянина к комитету образования и науки Курской области, государственной экзаменационной комиссии комитета образования и науки Курской области о признании незаконным решения об аннулировании его результата ЕГЭ по профильному предмету.

Государственная экзаменационная комиссия Курской области 30 августа 2019 года результат курянина по математике профильного уровня аннулировала. Об этом парня проинформировали в декабре. Президиумом ГЭК признал факт нарушения запрета иметь при себе справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации. Парень в свою очередь ссылался на то, что он не нарушал Порядок проведения государственной итоговой аттестации, с ЕГЭ его не удаляли, запрещенные материалы у него не изымали.

В суде выяснилось, нарушение обнаружили с помощью видеонаблюдения - в ходе просмотра комитетом образования и науки Курской области видеоархива экзаменов участников ЕГЭ.

- На записи видно, как молодой человек доставал и прятал в рукава лист бумаги, - сказалив облсуде. - В суде истец ссылался на плохое самочувствие в ходе ЕГЭ и то, что у него были медицинские препараты. Но это не нашло достоверного подтверждения.

В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворить иск, апелляция оставила решение без изменения, жалобу истца – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.