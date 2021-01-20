Курян приглашают на возложение цветов к памятнику Ленину

Мероприятие пройдет 21 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают 21 января к 9.00 часам на Красную площадь Курска, где состоится церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину.

В этот день исполняется 97-я годовщина со дня смерти основателя Коммунистической партии и Советского государства.

По всей стране в этот день состоятся мероприятия, приуроченные к Дню памяти Владимира Ленина. В районах области также состоятся церемонии возложения цветов и венков к памятникам вождю мирового пролетариата.